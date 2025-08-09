El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la devastación de aérea desde un avión jordano. Reuters

Los gazatíes se niegan a abandonar Gaza City pese a la amenaza de invasión israelí

Al menos once personas más mueren de hambre mientras Estados Unidos y Catar tratan de evitar la ocupación hebrea

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:00

«No vamos a ocupar Gaza; vamos a liberar Gaza de Hamás. La Franja será desmilitarizada y se establecerá una administración civil pacífica, que no ... será la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista. Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro». Así explica el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sus planes para el territorio palestino.

