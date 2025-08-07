El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unidades blindadas del ejército israelí estacionadas en la frontera con Gaza. EFE

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

El Consejo de Seguridad de Israel estudia este jueves una propuesta para tomar la antigua capital, Gaza City, y luego expandirse

Miguel Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:05

«Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable dispositivo bélico integrado por ... cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante. La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local) y se celebrará todavía en medio de fuertes tensiones entre el sector político y el militar sobre la idoneidad de conquistar el territorio palestino. El primer objetivo de la operación es cercar Gaza City, la antigua capital, al norte, en la que viven entre 600.000 y un millón de gazatíes y donde todavía quedan barrios infranqueables al ejército.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  4. 4

    El Juzgado de Getxo desaloja la vivienda conflictiva okupada frente a un colegio
  5. 5 Así fue el complicado rescate del niño vizcaíno fallecido tras caer por un acantilado en Castro
  6. 6 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  7. 7 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  8. 8 «El Ayuntamiento es en parte responsable, aquí debería estar prohibido el acceso»
  9. 9

    El detenido en Renteria por agredir a un hombre en Torre Pacheco sale de prisión
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por grabar y difundir imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, entre ellas una vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos