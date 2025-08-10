El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yair Netanyahu hace bueno el dicho 'de tal palo, tal astilla'. EFE
El perfil

El Netanyahu más radical y escandaloso

Yair, el primogénito del primer ministro israelí, usa las redes para reventar relaciones diplomáticas y poner en jaque al gobierno de su padre

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:02

Quien crea que es difícil ser más radical que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se equivoca. Porque el político del Likud tiene un hijo, ... el primogénito, que le deja a la altura del barro. Se llama Yair, tiene 34 años, estudió teatro, reside en Miami y ha logrado convertirse en una figura aún más polémica que la de su padre. No solo en lo político, donde está a partir un piñón con Benjamín, sino también en otros ámbitos, ya que ha estado envuelto en todo tipo de escándalos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  3. 3 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  4. 4

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  5. 5 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  6. 6

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  7. 7

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  8. 8

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
  10. 10

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Netanyahu más radical y escandaloso

El Netanyahu más radical y escandaloso