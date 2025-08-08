El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza portando antorchas, pancartas y fotos de los rehenes protestan frente a la oficina del primer ministro israelí durante una sesión del gabinete de seguridad. EFE

Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Netanyahu, más limitado en principio de su previsión original, y desoye al ejército, que alerta de la posible muerte de rehenes y una nueva crisis humanitaria

Miguel Pérez

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:07

Israel ha dado la autorización para ocupar Gaza City, la histórica capital de la Franja donde viven 800.000 civiles y el Gobierno cree que ... alberga uno de los últimos bastiones de Hamás. Después de una larga sesión del Consejo de Seguridad que ha durado hasta bien entrada la madrugada, los ministros del gabinete hebreo han respaldado el proyecto militar de Benjamín Netanyahu que, sin embargo, se ha mostrado más contenido de su previsión inicial: nada ha comentado sobre la toma del resto del territorio gazatí una vez conquistada la capital, aunque su entorno considera seguro que serán los siguientes pasos en su objetivo declarado de tener bajo control toda la Franja para transferir luego su gobierno a una coalición de fuerzas árabes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  7. 7

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  8. 8

    Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y ponerlo bajo control de «fuerzas árabes»
  9. 9

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  10. 10

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes

Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes