Cientos de personas participaron este lunes en la procesión fúnebre celebrada en Beirut para despedir al número dos de Hezbolá. EFE

Hezbolá clama venganza en el funeral de su número dos asesinado por Israel

La milicia chií advierte al Estado hebreo de su «grave error» mientras sopesa cómo responder al ataque sin desatar un conflicto mayor

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

Hezbolá ha despedido este lunes a su número dos, Haytham Ali Tabatabai, alias Abu Ali, y a los otros cuatro milicianos asesinados el domingo por ... Israel con un funeral celebrado al sur de Beirut. Los drones hebreos sobrevolaron el bastión del Partido de Dios a baja altura durante una ceremonia en la que el dirigente del Consejo Ejecutivo del partido milicia pro iraní, Ali Damoush, advirtió que «los sionistas deben preocuparse porque han cometido un grave error. El martirio del comandante Abu Ali no retrasará a la resistencia, no se rendirá». Damoush criticó al Gobierno libanés y dijo que «todas las concesiones anteriores no han dado resultados. No estamos interesados en ninguna propuesta mientras el enemigo no respete el alto el fuego». Mahmoud Qmati, alto cargo del grupo, afirmó que el ataque cruzó una «línea roja» y que la dirección del grupo estaba considerando dar una respuesta.

