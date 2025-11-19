El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Cuatro kilómetros de retenciones por un accidente en el final de La Avanzada sentido Bilbao
Equipos de rescate buscan restos humanos tras el ataque israelí del martes contra al campamento de refugiados palestinos en el sur de Líbano. AFP

Israel ordena evacuar dos localidades del sur de Líbano ante «ataques inminentes»

Las tropas hebreas alertan de una operación contra «infraestructura militar de la organización terrorista Hezbolá», que se produce tras los bombardeos del martes que dejaron 13 muertos en un campamento de refugiados palestinos

T. Díaz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

Las hostilidades israelíes sobre suelo libanés han seguido en aumento este miércoles tras el bombardeo ocurrido la víspera contra un campamento de refugiados palestinos en ... las afueras de la ciudad sureña de Sidón, que dejó al menos trece muertos. En esta ocasión, el ejército hebreo ha emitido órdenes de evacuación en Chehur y Deir Kifa, dos localidades ubicadas en la zona meridional que, según advierten, serán objeto de «ataques inminentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  8. 8

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  9. 9

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  10. 10

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel ordena evacuar dos localidades del sur de Líbano ante «ataques inminentes»

Israel ordena evacuar dos localidades del sur de Líbano ante «ataques inminentes»