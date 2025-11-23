El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rezo por víctimas en un ataque de este sábado. Reuters

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego en casi 500 ocasiones

El ejército israelí afirma que responde a los ataques que sufren sus tropas y asegura qe continuará llevando operaciones para evitar que los terroristas se fortalezcan

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. De hecho, según ha denunciado Hamás este domingo, ya se ha roto en multitud de ... ocasiones. Concretamente, el grupo islamista que gobierna Gaza acusa a Israel de habérselo saltado 497 veces en los 44 días que han pasado desde que entró en vigor, el pasado 10 de octubre. Como consecuencia de estas incursiones y ataques, 342 palestinos han fallecido. Siempre según la información proporcionada por el Departamento de Prensa del gobierno gazatí, la mayoría son niños, mujeres y ancianos. Solo el sábado se produjeron 24 muertes y más de 80 heridos en una ola de ataques aéreos lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  6. 6

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  7. 7 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  8. 8 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  9. 9

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  10. 10

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego en casi 500 ocasiones

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego en casi 500 ocasiones