Amigos y familiares trasladan el cuerpo de un palestino fallecido en un ataque israelí en Gaza. AFP

Hamás entrega un nuevo cuerpo y se acerca a la segunda fase del acuerdo en Gaza

Israel sostiene que la demora en la devolución de los dos cadáveres aún pendientes supone una ruptura del plan de paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Hamás y Yihad Islámica entregaron este martes un nuevo cuerpo a Israel. Si se confirma que son los restos de uno de los rehenes que ... quedan en Gaza, supondría que únicamente quedarían dos cuerpos aún por entregar. Sin embargo, Israel considera que esta demora en la entrega de los restos mortales es una violación del acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 9 de octubre.

