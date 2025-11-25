El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El papamóvil convertido en clínica itinerante este martes en Belén. EFE

Francisco cumple uno de sus últimos deseos: el papamóvil se convierte en clínica infantil para Gaza

El fallecido pontífice pidió entre sus voluntades finales que el vehículo que utilizó durante su viaje a Belén en 2014 se transformara en una unidad médica itinerante para los pequeños de la Franja

María Rego

María Rego

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

El deseo de Francisco de que el papamóvil que utilizó durante su visita a Amán, Belén y Jerusalén en 2014 se convirtiera en una clínica ... itinerante para los niños de Gaza se ha hecho realidad. Ocho meses después de la muerte del pontífice, que plasmó esta petición entre sus últimas voluntades, el vehículo se encuentra listo para iniciar su nueva misión, en la que pretende atender a unos 200 menores cada día. El remozado Mitsubishi, sin embargo, no puede comenzar aún rodar por el enclave ya que carece de la necesaria autorización israelí y se desconoce cuándo llegará.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  5. 5

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Francisco cumple uno de sus últimos deseos: el papamóvil se convierte en clínica infantil para Gaza

Francisco cumple uno de sus últimos deseos: el papamóvil se convierte en clínica infantil para Gaza