Cráter creado por un proyectil ruso en Kiev. Afp

Ucrania acepta avanzar sobre el plan de paz de EE UU pero Europa duda de la voluntad de Rusia

Trump asegura que va a haber «acuerdo» pese a los reparos de Moscú y que sólo faltan unos detalles «delicados aunque no insuperables»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Una nueva oleada de 460 drones y 22 misiles ha causado la muerte este martes de al menos siete personas en Kiev mientras en Abu ... Dabi delegaciones de Rusia y Estados Unidos negociaban los puntos del plan de paz para Ucrania impulsado por Donald Trump. «Vamos a llegar (al acuerdo)», auguró el presidente norteamericano durante los actos previos al Día de Acción de Gracias que se celebrará el jueves. Aprovechó la ocasión para el autoelogio: «He puesto fin a ocho guerras en nueve meses. Estamos trabajando para la paz en Ucrania. Veinticinco mil soldados murieron el mes pasado. No es fácil, aunque creo que nos estamos acercando a un acuerdo». Ese pacto parece más probable con Kiev que con Moscú. El presidente francés, Emmanuel Macron, duda de la voluntad rusa de detener este conflicto.

