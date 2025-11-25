El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, la jornada del 25-N en Bizkaia
Bomberos transportan un cuerpo fuera de un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en Kiev. AFP

Ucrania y Rusia intercambian bombardeos «masivos» mientras se negocia el plan de paz

Al menos seis personas perdieron la vida en Kiev y otras tres murieron en territorio ruso durante los ataques de madrugada que afectaron asimismo a la infraestructura energética

María Rego

María Rego

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Las negociaciones para alumbrar un plan que lleve la paz a Ucrania tras casi cuatro años de guerra continúan adelante con el sonido de los ... bombardeos de fondo. Kiev y Moscú intercambiaron en la madrugada del martes ataques aéreos «masivos» que causaron, al menos, nueve muertos y más de una veintena de heridos y dañaron infraestructuras energéticas, uno de los principales objetivos de ambos países a las puertas del invierno. El conflicto no cesa y la Coalición de Voluntarios se reunirá este mediodía por videoconferencia en busca de una salida, con varias propuestas sobre la mesa aunque ninguna convence a todas las partes.

