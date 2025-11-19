El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Desalojan el polideportivo de Lasesarre por un incendio
Coches patrulla inspección las vías férreas dañadas por el sabotaje ocurrido el domingo en el centro de Polonia. AFP

Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados

Las autoridades de Varsovia cierran su último consulado en Rusia y movilizan a 10.000 militares para evitar nuevos sabotajes como el ocurrido contra su sistema ferroviario

Z. Aldama

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Solo quedaba abierto en Polonia un consulado de Rusia, el de Gdansk, y pronto será historia. Varsovia anunció este miércoles que ordenará su clausura a ... la vez que el país arranca un despliegue de hasta 10.000 soldados para proteger su infraestructura crítica frente a actos de sabotaje como el sufrido el lunes en la línea férrea que une Polonia y Ucrania. Además, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió a Moscú de que su gobierno responderá a las provocaciones «y no solo por la vía diplomática».

