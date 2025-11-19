El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Volodímir Zelenski y Recep Tayyip Erdogan durante su encuentro este miércoles en Ankara. AFP

Zelenski apuesta por reactivar la negociación directa con Rusia en Estambul

El presidente ucraniano coincide con Erdogan en Estambul en la necesidad de retomar las conversaciones con Moscú para acabar con la guerra y facilitar el intercambio de prisioneros

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

Volodímir Zelenski trabaja contra el reloj. Los rusos avanzan, cada vez tienen más cerca hacerse con el control de una ciudad clave en el frente ... del Este como Pokrovsk y el presidente ucraniano visitó la cuarta capital de los últimos días para recabar apoyos. Tras su paso por Atenas, París y Madrid, el mandatario se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara con el objetivo de «reavivar el proceso de negociación» con Rusia. Poner fin a la guerra y acelerar los esfuerzos de intercambio de prisioneros fueron los puntos clave de la reunión mantenida por los dos presidentes en la capital otomana.

