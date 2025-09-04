El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron presiden la reunión de la Coalición de Voluntarios en París. EFE

Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz

La reunión de la Coalición de Voluntarios en París se ha cerrado con este acuerdo a la espera de conocer la implicación de EE UU en las garantías de seguridad a la exrepública

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:33

Europa, Ucrania y Estados Unidos aumentan la presión sobre Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó este jueves que «26 países están dispuestos» a enviar ... soldados para dar seguridad terrestre, marítima y aérea a la exrepública soviética tras un hipotético acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. El jefe del Estado galo hizo este anuncio después de la cumbre celebrada en París de la llamada Coalición de los Voluntarios, compuesta por 35 naciones, la gran mayoría de ellas europeas. Copresidido por Macron y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el encuentro contó con la presencia de otros ocho dirigentes y el resto participó por videoconferencia.

