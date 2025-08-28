El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia «de preferir los misiles a las negociaciones de paz»

M.L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:44

Al menos diez personas han muerto como consecuencia de un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev, según ha informado el presidente ... de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acusa a Rusia «de preferir los misiles a las negociaciones de paz». Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, asegura que se encuentra «horrorizado» por una nueva serie de ataques rusos contra Kiev. Entre los edifcios dañados se encuentra el de la misión de la Unión Europea en la capital, según ha informado el jefe del Consejo Europeo, António Costa, en redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  3. 3 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  4. 4 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  8. 8 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  9. 9

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  10. 10 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE

Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE