El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Merz y Macron volvieron ayer a reflejar su buena sintonía. Reuters

Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia

Los líderes de Francia y Alemania desconfían de la reunión entre Putin y Zelenski y advierten de que la guerra puede durar «muchos meses»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:35

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han mostrado este viernes escépticos respecto a una rápida resolución de la guerra ... de Ucrania. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, han advertido de que, en palabras de Merz, el conflicto «aún puede durar muchos meses».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  4. 4

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  5. 5

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  6. 6

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  7. 7 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  8. 8 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  9. 9 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  10. 10

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia

Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia