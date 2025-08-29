Europa adjudica los primeros 150.000 millones de euros en préstamos para defensa

La primera partida de préstamos para que la Unión Europea aumente su gasto en defensa ya está aprobada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula ... von der Leyen, ha anunciado este viernes que 150.000 millones de euros del plan SAFE ya han sido adjudicados. Desde Letonia, donde ha iniciado una gira por los siete países de la UE que comparten frontera con Rusia y Bielorrusia, la política alemana ha indicado que los fondos se repartirán entre los 19 estados que los han solicitado y ha recordado que no serán únicamente utilizados para la adquisición de armamento y de sistemas. «Muchos Estados miembro han indicado que también los utilizarán para apoyar a la industria de defensa ucraniana. Se trata, por tanto, de un auténtico éxito europeo», ha resaltado.

Flexibilidad presupuestaria

Von der Leyen está convencida de que Europa «va por buen camino» en asuntos de defensa, aunque subraya que todavía le queda mucho camino por delante para alcanzar los niveles que considera óptimos para hacer frente a la amenaza que supone Rusia. No en vano, ha recordado que el objetivo es movilizar hasta 800.000 millones a través de diferentes mecanismos. «Ya es hora de estar preparados», ha apostillado en Riga, donde ha aplaudido los avances de Letonia para fortalecer también su industria armamentística. «Sois uno de los países de la OTAN que más gastan en defensa en porcentaje al PIB, estáis en camino de convertiros en una gran potencia de drones y de sistemas antidron. Vuestra experiencia sin duda va a ayudar a fortalecer la seguridad de Europa. Enhorabuena», le ha dicho a la primera ministra del país báltico, Evika Siliņa.

Precisamente, los préstamos tienen también como objetivo desarrollar nuevas capacidades militares entre las propias empresas de defensa europeas. «Es impresionante ver el dinamismo y cómo avanzan», ha apostillado. De momento, según ha avanzado Von der Leyen, la partida de SAFE tiene como prioridad, además de los drones, «los sistemas de misiles para defensa aérea y ciberdefensa». Consciente de que todo esto no resultará barato, y que la UE presiona para no superar el 3% de déficit, la presidenta de la Comisión ha señalado que 15 países europeos ya han activado la cláusula de flexibilidad presupuestaria para que el gasto en defensa no compute para ese cálculo.

Sentido de la urgencia

Von der Leyen ha recordado que en octubre los líderes europeos se reunirán para determinar cuáles son las vulnerabilidades de Europa en materia de defensa y que se delineará la hoja de ruta para solucionarlas de aquí a 2030. «Europa solo estará segura si el frente oriental lo está. Porque, desafortunadamente, las amenazas de las que nos habían advertido los países que lo integran se han materializado», ha afirmado. «Es necesario que tengamos clara la urgencia del asunto. Países como Letonia ya la tienen».

Por eso, Von der Leyen ha hecho hincapié en la necesidad de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad robustas y de multiplicar por cinco el gasto en defensa de la UE. «La brutal invasión rusa de Ucrania está ya en su cuarto año, y Putin se ha confirmado como un depredador. Sus proxis han puesto a nuestras sociedades en la diana desde hace años, con ataques híbridos y ciberataques, el uso de los migrantes como arma, y por eso tenemos que fortalecer nuestra defensa. Los 800.000 millones que queremos movilizar tienen ese objetivo», ha elaborado Von der Leyen.

Ampliar Kaja Kallas antes de la reunión ministerial de este viernes. EFE

Desde Copenhague, donde hoy se reúnen los ministros europeos de Defensa y mañana los de Asuntos Exteriores, la responsable de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha condenado los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, que dañaron también la sede de la UE en Kiev. «Estos ataques demuestran que Putin simplemente se burla de cualquier esfuerzo de paz. Lo que tenemos que hacer es aumentar la presión sobre Rusia. Eso es lo que realmente entiende: presión», ha afirmado en la rueda de prensa previa a la reunión ministerial.

Nuevo paquete de sanciones

De esa mesa ha salido también una declaración que han firmado 26 países miembros y el Reino Unido. Solo uno ha decidido quedarse fuera: la Hungría de Víktor Orbán. «Condenamos enérgicamente los continuos ataques de Rusia contra civiles e infraestructuras civiles, que constituyen una escalada deliberada y socavan los esfuerzos por la paz», se lee en el texto, que acusa a Moscú de cometer «crímenes de guerra». Para evitar que se sigan produciendo, los firmantes señalan que «la UE mantendrá e incrementará su apoyo integral a Ucrania en todos los ámbitos, incluyendo la aceleración de los trabajos sobre el 19 paquete de sanciones».

Sobre ese castigo, Kallas avanza que «lo más perjudicial para Moscú son las sanciones al sector energético y todas las sanciones secundarias que han impuesto los estadounidenses», aunque eso no quiere decir que las sanciones a los servicios financieros no cumplan su función, porque «obstaculizan el acceso al capital, algo que necesitan con tanta urgencia».

Sin embargo, la negativa de Budapest de firmar el comunicado, a lo que se suma la neutralidad declarada de Austria, demuestra la dificultad para lograr una postura unánime en el seno de la UE. Preguntada por esta cuestión, Kallas ha detallado que la «contribución de la UE a las garantías de seguridad supone ofrecer entrenamiento, poner en marcha una misión militar y apoyar a la industria de defensa de Ucrania», tres elementos que «también cuentan con la participación de los países neutrales».

La diplomática también ha recalcado que enviar tropas a Ucrania en una hipotética misión de paz «es una decisión de cada Estado miembro», y ha reconocido que algunos no están aún preparados para ello.