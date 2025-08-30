El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Turista señala con el índice hacia el Mar Negro desde una colina de Koktebel, en la península de Crimea. AFP

Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada

Estos creadores de contenido también son un arma de guerra para fomentar el sentimiento ruso en los territorios invadidos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Tres años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania, Rusia trata de vender normalidad en los territorios anexados a través de las ... redes sociales, convertidas en armas de guerra con la intención de que el sentimiento ruso cale entre la población local. Este poder más sutil tiene su mayor exponente en Mariúpol, al norte de Crimea, donde también pretende relanzar el turismo en las zonas bajo ocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

