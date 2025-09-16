El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El canciller alemán, Friedrich Merz, visiblemente emocionado en un momento de su discurso en Múnich. EFE

Merz lucha con las lágrimas reinaugurar la única sinagoga que sobrevivió al nazismo en Múnich

El canciller federal expresa su vergüenza por el renacimiento del antisemitismo en Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:08

El canciller federal alemán, el conservador Friedrich Merz, luchó con las lágrimas y se mostró visiblemente compungido durante su discurso en la reinauguración de la ... sinagoga en la Reichenbachstrasse de Múnich, que resultó seriamente dañada durante los pogromos de noviembre de 1938 protagonizados por los nazis, pero no fue completamente destruida.

