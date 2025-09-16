Merz lucha con las lágrimas reinaugurar la única sinagoga que sobrevivió al nazismo en Múnich

El canciller federal alemán, el conservador Friedrich Merz, luchó con las lágrimas y se mostró visiblemente compungido durante su discurso en la reinauguración de la ... sinagoga en la Reichenbachstrasse de Múnich, que resultó seriamente dañada durante los pogromos de noviembre de 1938 protagonizados por los nazis, pero no fue completamente destruida.

El jefe del Gobierno germano perdió la compostura la noche del lunes y tuvo dificultades para continuar su intervención al recordar los inhumanos crímenes cometidos por el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler contra los judíos en Alemania y una buena parte de Europa y al referirse al renacimiento actual del antisemitismo en este país.

«Quiero decirles lo mucho que me avergüenza esto: como canciller federal de la República Federal de Alemania, pero también como alemán, como hijo de la generación de la posguerra, como niño que creció con el 'nunca más' como misión, como deber, como promesa», afirmó el también líder de los cristianodemócratas.

Merz añadió que «durante demasiado tiempo, tanto en la política como en la sociedad, hemos cerrado los ojos ante el hecho de que una parte considerable de las personas que han llegado a Alemania en las últimas décadas se han socializado en países de origen en los que el antisemitismo es prácticamente una doctrina de Estado y en los que el odio hacia Israel se inculca ya a los niños».

Die Synagoge an der Reichenbachstraße hat als einziges jüdisches Gotteshaus in München die NS-Zeit überstanden. Rachel Salamander setzte sich für ihre Rettung ein. @Bundeskanzler Merz würdigt bei der Wiedereröffnung unter Tränen die Bedeutung jüdischen Lebens in Deutschland. pic.twitter.com/5pKz0rt99F — CDU Deutschlands (@CDU) September 15, 2025

El mandatario germano expresó su deseo de que «algún día la vida judía en Alemania pueda volver a desarrollarse sin protección policial. No debemos acostumbrarnos a que esto sea aparentemente necesario desde hace décadas». «Por eso, desde aquí, en nombre de todo el Gobierno de la República Federal de Alemania, declaro la guerra a cualquier forma de antisemitismo, tanto antiguo como nuevo, en Alemania», subrayó.

Estilo minimalista

La sinagoga fue construida en 1931 por Gustav Meyerstein como un edificio radicalmente minimalista y moderno al estilo Bauhaus. Durante los pogromos de noviembre de 1938, el edificio fue devastado, pero no destruido. Esto se debió principalmente a su ubicación en el patio trasero de una hilera de casas, ya que un incendio también habría puesto en peligro los edificios adyacentes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, sus salas se repararon provisionalmente y también se utilizaron como centro judío. En 2006 se inauguró la sinagoga Ohel Jakob, junto con el centro comunitario, en la plaza Jakobsplatz. Desde entonces, según la asociación Sinagoga Reichenbachstraße, el edificio permaneció vacío.

Ahora, a instancias de hijos de supervivientes del Holocausto, la sinagoga ha sido restaurada de la forma más fiel posible al original, con un estilo minimalista, bancos de madera sencillos, paredes de colores y vidrieras de colores en las que se pueden ver objetos rituales y salmos. El proyecto fue financiado en partes iguales por el Gobierno federal, el Estado Libre de Baviera y la ciudad de Múnich.