El canciller alemán Friedrich Merz. EFE

Merz ve en Putin al «criminal de guerra más grave de nuestro tiempo»

El canciller federal apuesta por «agotar» económicamente a Rusia para acabar con el conflicto en Ucrania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:32

«Es quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo que actualmente observamos a gran escala». Con esta frase ha definido el canciller ... federal, el conservador Friedrich Merz, al presidente ruso, Vladimir Putin. «Y debemos tener claro cómo tratar a los criminales de guerra. La indulgencia no tiene cabida aquí», añadió el jefe del gobierno alemán en una entrevista en la emisora privada de televisión germana Sat1 en la que abordó el conflicto entre Ucrania y Rusia.

