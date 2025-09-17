Merz insta a Alemania a rearmarse ante Putin: «Sabotea, espía, asesina»

«Pone límites a prueba, sabotea, espía, asesina y trata de crear inseguridad». Esa es la descripción del presidente ruso, Vladímir Putin, que el canciller ... federal, Friedrich Merz, hizo este miércoles en el Bundestag, durante un debate parlamentario. «Nuestra libertad está en peligro», dijo el jefe del Gobierno germano a la hora de advertir a los alemanes de una pérdida de libertad, bienestar y cohesión social por la guerra invasora en Ucrania y la permanente amenaza de Moscú.

El líder conservador declaró que una «paz dictada» por Moscú o una capitulación de Ucrania conducirá a que Putin apunte a sus próximos objetivos. «Y lo concreto que puede ser lo hemos visto con la violación del espacio aéreo polaco», subrayó al tiempo que destacó la necesidad de que Alemania refuerce notablemente «su capacidad de resiliencia y defensa». Para eso es necesario un Bundeswehr, un ejército federal, fuerte para la disuasión y defensa, la voluntad de disuadir y la coordinación en el seno de la OTAN, añadió.

El presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) señaló que los ciudadanos alemanes sienten una creciente inseguridad, también porque el modelo económico germano se está viendo presionado «por un nuevo proteccionismo, dirigido contra el libre comercio y los mercados abiertos». Friedrich Merz comentó además que la cohesión social en este país es cuestionada por fuerzas políticas nacionales y extranjeras que desprecian la democracia y siembran discordia.

«No lo permitiremos, ni hacia afuera, ni hacia adentro», afirmó, para seguidamente destacar que el gobierno federal trabaja para asumir la responsabilidad de Alemania en favor de la libertad y la paz en Europa y para actuar de forma unida, con el fin de no dejar lugar a dudas sobre su determinación. «Alemania vuelve a participar activamente en Europa y ya no se mantiene al margen», afirmó Merz, quien sentenció que «queremos poder defendernos para no tener que defendernos».

Merz anunció además a los ciudadanos profundas reformas. «Nuestro país afronta decisiones importantes este otoño», comunicó Merz en el debate general sobre el presupuesto para 2025 en el Bundestag. «Las decisiones que tenemos por delante no se refieren a detalles, sino a cuestiones muy fundamentales», dijo, para añadir que es importante «tomar el camino correcto en este punto de inflexión».

Prioritaria para el canciller federal es la reforma del sistema de pensiones ante el cambio demográfico y para evitar mayores cargas a generaciones futuras, aunque no quiso dar detalles sobre sus planes, si bien recordó medidas ya iniciadas para fomentar la pensión activa como incentivar una nueva vida laboral tras la jubilación o facilitar a los jóvenes programas de ahorro con vistas a asegurar financieramente su futuro retiro. Iniciativas que se englobarán en la «inevitable» reforma de la totalidad del sistema social alemán, según explicó.

«Repartir las cargas»

«Se trata de repartir las cargas de manera que nuestro sistema social funcione también en el futuro», destacó el jefe del Gobierno alemán. «No se trata de complicar la vida a quienes no pueden trabajar. Pero queremos que todos los que pueden trabajar, trabajen realmente», afirmó Merz. Se trata de «una cuestión de justicia».

Merz recibió, sin embargo, un aluvión de críticas en el debate posterior, que inició, como principal fuerza de la oposición, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Su líder, Alice Weidel, acusó al canciller federal de «sabotear» las iniciativas de paz para Ucrania y de arriesgar que «la escalada de la guerra de Ucrania se convierta en una guerra mundial sin control». Y sobre los esfuerzos de Berlín, Francia y el Reino Unido para acabar con el conflicto afirmó que «su coalición de los voluntarios es una coalición de los perdedores».

Weidel exigió además reducir e incluso suspender por completo los subsidios para los refugiados. «Nadie tiene derecho a ayudas sociales si hasta ahora no ha cotizado en nuestro sistema social», dijo la dirigente del partido xenófobo y antieuropeo. «Debe aplicarse lo siguiente: prestaciones en especie en lugar de prestaciones monetarias para los solicitantes de asilo y los refugiados, y definitivamente nada de renta básica para los ciudadanos ucranianos», destacó Weidel.

Los Verdes y La Izquierda criticaron a su vez el uso «disparatado» de los fondos extraordinarios de más de un billón de euros para mejorar las infraestructuras alemanas y modernizar el ejército, la negativa a reformar el derecho de sucesiones para fiscalizar en mayor medidas a las grandes fortunas, la falta de un programa para la creación de capital entre los más desfavorecidos y otras medidas de carácter social. Se reparte «de abajo arriba. Esa es la dirección equivocada», dijo Heidi Reichikek, líder parlamentaria de La Izquierda.