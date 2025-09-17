El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su discurso de este miércoles en el Bundestag. Reuters

Merz insta a Alemania a rearmarse ante Putin: «Sabotea, espía, asesina»

El canciller federal advierte en un discurso en el Bundestag de que «nuestra libertad está en peligro» y anuncia cambios profundos en el sistema social ante el cambio demográfico

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:48

«Pone límites a prueba, sabotea, espía, asesina y trata de crear inseguridad». Esa es la descripción del presidente ruso, Vladímir Putin, que el canciller ... federal, Friedrich Merz, hizo este miércoles en el Bundestag, durante un debate parlamentario. «Nuestra libertad está en peligro», dijo el jefe del Gobierno germano a la hora de advertir a los alemanes de una pérdida de libertad, bienestar y cohesión social por la guerra invasora en Ucrania y la permanente amenaza de Moscú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  4. 4

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  5. 5

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  6. 6

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  7. 7

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  8. 8

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Merz insta a Alemania a rearmarse ante Putin: «Sabotea, espía, asesina»

Merz insta a Alemania a rearmarse ante Putin: «Sabotea, espía, asesina»