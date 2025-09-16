El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Saludo entre Nawrocki y Macron en París. Reuters

Macron y Merz respaldan al presidente de Polonia ante la amenaza de drones rusos

Nawrocki recaba apoyos entre otros miembros de la OTAN después de la violación del espacio aéreo de su país por parte del Kremlin

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:35

El presidente de Polonia, Karold Nawrocki, realizó este martes su primer viaje oficial a París y Berlín. Su reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, ... y con el canciller alemán, Friedrich Merz, -y también con el jefe del Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier- tuvo lugar en plena crisis por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. Ambos encuentros sirvieron para que las dos principales potencias de la Unión Europea (Francia y Alemania) reiterasen su apoyo a Polonia ante la amenaza que supone el Kremlin.

