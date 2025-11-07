El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao
El avión antisubmarino P-8A Poseidon al aterrizar este viernes en Berlín. EFE

La Marina alemana recibe el primer avión de combate antisubmarino P-8A Poseidon para disuadir a Rusia

Una flota germana compuesta por ocho aparatos aéreos participará en la vigilancia del Atlántico Norte y el Mar Báltico

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

La Marina alemana ha recibido el primero de ocho aviones de vigilancia marítima y combate antisubmarino del tipo P-8A Poseidon para colaborar con la ... OTAN en el control del Atlántico Norte y el Báltico y responder a la amenaza rusa. El aparato aterrizó este viernes en Berlín procedente de Estados Unidos, en presencia del ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  8. 8

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  9. 9 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  10. 10 El trámite que exige el SEPE si cobras el subsidio y te toca un premio de la Lotería de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Marina alemana recibe el primer avión de combate antisubmarino P-8A Poseidon para disuadir a Rusia

La Marina alemana recibe el primer avión de combate antisubmarino P-8A Poseidon para disuadir a Rusia