Acusan a la ultraderechista Alternativa para Alemania de espiar para Rusia

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en sospechosa de recabar información sensible del Bundeswehr, el ejército federal, y de infraestructuras críticas germanas ... para entregar a Rusia. Tanto es así que el Bundestag, la Cámara Baja, debatió este miércoles sobre la posibilidad de que políticos de la formación extremista estén trabajando como espías al servicio de Moscú.

«Resulta muy evidente que el grupo parlamentario de AfD está presentando una gran cantidad de preguntas sistemáticas y muy detalladas sobre las capacidades militares y las deficiencias del Bundeswehr», señaló el presidente de la comisión de Defensa del Bundestag, el cristianodemócrata Thomas Röwekamp, al comentar las sospechas de los partidos democráticos.

«Existe la sospecha de que se trata de una operación sistemática y metódica para obtener información militar sensible del ministerio federal de Defensa y del ejército, que sería de gran valor para potencias extranjeras, entre ellas Rusia, que lleva años intensificando continuamente sus actividades de espionaje y sus ataques híbridos contra Alemania», dijo Röwekamp.

Las primeras denuncias partieron hace dos semanas del titular de Interior del Estado federado germano oriental de Turingia, el socialdemócrata Georg Maier, quien declaró entonces que «desde hace tiempo observamos con creciente preocupación que AfD abusa del derecho parlamentario para formular preguntas con el fin de investigar de forma selectiva nuestra infraestructura crítica».

Según ese ministro, solo en Turingia se han presentado 47 interpelaciones parlamentarias de ese tipo en los últimos doce meses, con «una intensidad y un nivel de detalle cada vez mayores». Maier afirmó que «también a nivel federal hay numerosas solicitudes parlamentarias de ese tipo». Entre los ámbitos afectados se encuentran las infraestructuras de transporte, el suministro de agua, las infraestructuras digitales y el suministro energético.

La ultraderecha «muestra un interés especial por la tecnología informática y el equipamiento policial, por ejemplo, en el ámbito de la detección y defensa contra drones», añadió Maier, quien destacó que también el equipamiento para la protección civil, la sanidad y las actividades del ejército alemán son objeto de numerosas consultas por parte de los diputados regionales de AfD.

«Da la impresión de que están cumpliendo una lista de encargos del Kremlin con sus consultas», señaló el político socialdemócrata. También el presidente del gremio parlamentario en el Bundestag para el control de los servicios germanos de Inteligencia, el cristianodemócrata Marc Heinrichmann, comparte esa preocupación y se siente alarmado.

«Traición»

«Rusia ejerce su evidente influencia en el Parlamento, especialmente en AfD, para espiar y obtener información sensible», declaró Heinrichmann, para el que el Kremlin solo tiene interés en la formación ultraderechista por motivos de guerra híbrida. «Y AfD se deja utilizar por Putin para esta traición, agradecida por ello», declaró el jefe de la comisión parlamentaria que controla el trabajo de los servicios de inteligencia alemanes.

Para Alternativa para Alemania las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio de conservadores y socialdemócratas para tachar al partido de traidor a la patria. «Es de un descaro sin límites y no va a funcionar», afirmó el copresidente de AfD Tino Chrupalla, quien exigió pruebas del presunto espionaje y negó rotundamente que sus diputados abusen de sus derechos parlamentarios en favor de Rusia.

En medio de esas acusaciones, la edición digital del semanario 'Der Spiegel' revela este miércoles que dos diputados de AfD planean viajes inminentes a Rusia, concretamente a la localidad de Sochi junto al Mar Negro. Los diputados federales Steffen Kotré y Rainer Rothfuss quieren participar en un simposio internacional sobre los BRICS y Europa con costes de viaje que serán asumidos por su grupo parlamentario.

Ambos políticos del partido xenófobo y antieuropeo son considerados como muy cercanos a Rusia. Kotré participó ya en 2023 en una tertulia televisiva de un propagandista del Kremlin en la que criticó a los medios alemanes por hacer campaña contra el presidente ruso, Vladímir Putin. También Rothfuss acostumbra a hacer declaraciones en emisoras rusas como Rusia Today o NTW criticando la alianza a favor de Ucrania.

«He autorizado el viaje porque es hora de volver a intensificar los contactos con Rusia. Tras las intensas relaciones que hemos mantenido últimamente con Estados Unidos, ahora es importante volver a reforzar nuestros buenos contactos con Moscú», cita la propia AfD al presidente del grupo de trabajo de Asuntos Exteriores y vicepresidente del grupo parlamentario, Stefan Keuter.