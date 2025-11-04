El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Caza alemán durante un vuelo. Reuters

Cazas alemanes interceptan en trece ocasiones aviones rusos sobre el Báltico en lo que va de año

Los aparatos del Kremlin ponen a pueba la capacidad de respuesta del sistema defensivo de la OTAN

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:07

La Luftwaffe, la Fuerza Aérea alemana, ha interceptado aviones militares rusos sobre el mar Báltico en 13 ocasiones en lo que va de año. En ... todo 2024 se produjeron además otros 15 incidentes de ese tipo. La denominada escuadrilla de alerta de la Luftwaffe despegó en todas esas ocasiones desde su base de Rostock-Laage, al noreste de Alemania, informa este martes la edición digital del semanario Die Zeit.

