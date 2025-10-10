La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

La Academia noruega ha anunciado este jueves en Estocolmo que el Premio Nobel de la Paz 2025 es para la opositora venezolana María Corina Machado. ... El comité la ha elegido por «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

«Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos», asegura el comité en su designación. «Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo», asegura en su designación.

Este año se han nominado a 338 personas y organizaciones para el premio de la paz, una lista que permanece en secreto por 50 años. Decenas de miles de personas pueden proponer candidatos, incluyendo legisladores y miembros de gabinetes de todos los países, ex laureados, algunos profesores universitarios y miembros del comité nobel. En 2024 fue premiado el grupo Nihon Hidankyo de sobrevivientes del ataque con bomba atómica en Japón por sus esfuerzos contra las armas nucleares.

Entre ellos las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, una red de voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar a gente ante la guerra y el hambre, así como Yulia Navalnaia, viuda del crítico del Kremlin Alexei Navalni, o el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski entre otros.

Pocas ediciones del Premio Nobel de la Paz han acaparado tantas miradas, y eso que año tras año levanta no poca expectación. La de 2025 ha quedado marcada por la figura de Donald Trump, un hombre que ha pasado los días previos promocionando su candidatura. Su intervención en la firma de la primera parte del acuerdo de paz parece que incluso ha llegado en el momento justo para afianzar su candidatura. Y no hay duda de que se trata de triunfo diplomático, pero sí la hay sobre la duración y fiabilidad del plan.

El magnate republicano ansía el galardón. Muchos apuntan a que tal obsesión nació en 2009, cuando la academia sueca se lo concedió a Barack Obama en una polémica decisión. «No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo», declaró la semana pasada jueves. En un alarde de humildad, Donald Trump se adjudica la resolución de siete conflictos, además del genocidio de Gaza.

El presunto pacificador

¿Es así? En realidad, no. En agosto auspició en la Casa Blanca un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, enfrentados desde hace más de 30 años por el enclave de Nagorno-Karabaj. Si obviamos que la pronunciación de los nombres de ambos países dio para un sin fin de vergonzantes memes, la realidad es que lo único que se pactó fue la creación de un corredor de tránsito llamado 'Ruta de Trump para la Paz', que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván por Armenia. Un paso para cuyo desarrollo Estados Unidos se ha reservado derechos exclusivos.

En su lista también figura la resolución del salvaje conflicto entre República Democrática del Congo y Ruanda. En junio impulsó el pacto que incluía un alto el fuego inmediato pero la realidad es que se siguen matando según corroboran la ONU y Human Rights Watch. El acuerdo tiene, eso sí, una parte económica muy favorable para Estados Unidos: tienen preferencia en la extracción de minerales estratégicos de la región. En cuanto a India y Pakistán, en mayo se comprometieron a dejar de lado su histórico enfrentamiento por Cachemira. India desmintió que hubiera alto el fuego alguno pero Pakistán alabó la gestión del presidente estadounidense y pidió el Nobel para él.

Contabiliza también la supuesta resolución del enfrentamiento entre Israel e Irán, en la que la administración norteamericana tomó partido por Tel Aviv y solo se ha alcanzado el cese temporal de unos ataques que se remontan a 1979. Entre Camboya y Tailandia se firmó un alto el fuego bajo el condicionante de que de no hacerlo EE UU impondría unos aranceles desorbitados. Ambos se acusan de romper continuamente la supuesta tregua.

Luego están los casos de Egipto-Etiopía y de Serbia-Kosovo. En realidad en ninguno de los dos casos hay conflicto armado y a lo sumo existen desencuentros puntuales. En el primer caso existen tensiones por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento etíope, considerada tanto por el gobierno de El Cario como el de Sudán una amenaza a su seguridad hídrica. El republicano se autoimpone la medalla de haber evitado una guerra ya en su primer mandato, algo sin confirmar. Entre Serbia y Kosovo por su parte, la guerra cesó en 1999, cuando Trump no estaba ni en la carrera por la Casa Blanca. Persiste un conflicto diplomático dado que Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, declarada unilateralmente en 2008.

Dando voz a los expertos, muchos consideran exagerada la autoproclamación de Trump como «pacificador», y expresan preocupación por las consecuencias de sus políticas de «Estados Unidos primero». «Más allá de intentar negociar la paz para Gaza, hemos visto políticas que en realidad van en contra de las intenciones y de lo que está escrito en el testamento de (Alfred) Nobel, especialmente para promover la cooperación internacional, la fraternidad de las naciones y el desarme,» han precisado Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO).

Y es que el actual inquilino del Despacho Oval Trump ha retirado a su país de entidades internacionales y tratados multilaterales, lanzado guerras comerciales contra aliados y rivales, amenazado con tomar Groenlandia, desplegado a la Guardia Nacional en ciudades de su país, atacado la libertad académica de las universidades así como la libertad de expresión con sus demandas contra algunos medios. Por no hablar de su obcecación con minorías, como la comunidad LGTBIQ+, sus políticas contra los migrantes, sus obsesión con el feminismo o con el aborto. Eso a lo que su esfera llama 'woke'.

De lado de los que creen que su nombre el de Nobel deben ir de la mano están Benjamín Netanyahu o Javier Milei. El primes ministro israelí publicaba este mismo jueves un montaje fotográfico en el que entregaba el prestigioso galardón al republicano. «¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz! ¡Se lo merece!», escribía en su red social. El argentino, por su parte ha señalado que «cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo». Y el presidente taiwanés, Lai Ching-te, ha considerado que «sin duda» deberían concedérselo si convence a China de «abandonar toda agresión militar» contra su país. Quizás el año que viene.