El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

El comité noruego la ha elegido sobre las otras 337 candidaturas «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela»

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:02

Comenta

La Academia noruega ha anunciado este jueves en Estocolmo que el Premio Nobel de la Paz 2025 es para la opositora venezolana María Corina Machado. ... El comité la ha elegido por «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  8. 8

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  9. 9 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  10. 10 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump