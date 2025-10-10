El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Corina Machado. EFE

María Corina, la 'dama de hierro' que atormenta a Maduro

Inhabilitada durante tres lustros por el régimen chavista para presentarse a las elecciones, la política liberal se mantiene desde la clandestinidad como el icono del cambio social y político en Venezuela

Dagoberto Escorcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:36

Comenta

María Corina Machado es tan clandestina en su propio país, Venezuela, que la concesión del Nobel de la Paz no había llegado a sus medios ... digitales ni siquiera una hora después de su concesión. Los cierres de última hora recogen la apelación de Caracas a la ONU para protegerse de la guerra al narco emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero María Corina, la «esperanza» para el futuro de su tierra, sigue oculta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  7. 7 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  8. 8 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo María Corina, la 'dama de hierro' que atormenta a Maduro

María Corina, la &#039;dama de hierro&#039; que atormenta a Maduro