Donald Trump ha acudido a hacerse un chequeo médico. Reuters

La Casa Blanca critica que el comité del Nobel «antepone la política a la paz»

Donald Trump agradece a Vladímir Putin un discurso en el que afirma que el premio «ha perdido credibilidad» y que él «trabaja para acabar crisis» muy largas

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:27

Que Donald Trump ansía recibir el Premio Nobel de la Paz es algo más que evidente. Siempre que puede, subraya que ha logrado poner fin ... a nada menos que «siete conflictos bélicos inacabables» en los diez primeros meses de su segundo mandato, una lista a la que ahora suma el que enfrenta a palestinos e israelíes desde hace casi ocho décadas. «Sería un insulto», respondió cuando se le preguntó por la posibilidad de que no se lo concedieran.

