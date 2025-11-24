El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estación de tren de Eurostar. REUTERS

Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno

La cancelación de la mitad de los trenes entre Bruselas y París ha dejado tirados a miles de funcionarios que viajaban a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Bélgica se ha levantado este lunes con una huelga nacional que durará tres días para protestar por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal ... belga. El paro afectará especialmente a la conexión ferroviaria entre Bruselas y París -la mitad de los trenes se ha cancelado-, dejando tirados a miles de funcionarios europeos que tenían intención de viajar esta semana al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Supone además la mayor muestra de descontento de la ciudadanía al Ejecutivo liderado por el nacionalista flamenco Bart De Weber.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  4. 4

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  5. 5 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  8. 8 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  9. 9

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  10. 10 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno

Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno