El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maxime Prévot, ministro belga de Exteriores. EFE

Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre

La coalición de gobierno belga estaba al borde de la ruptura, con tres de sus cinco formaciones dispuestas a dinamitar la alianza si no se apostaba por la solución de los dos Estados

María Rego

María Rego

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:49

Bélgica se suma a la lista de países que reconocerán el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que arrancará el 9 de ... septiembre. La decisión, además de las implicaciones que tendrá en las relaciones con Israel, salva en principio la coalición de gobierno belga, que estaba al borde de la ruptura ya que tres de sus cinco formaciones amenazaban con abandonar la alianza si no se daba este paso. La medida irá acompañada, además, de la imposición de «sanciones firmes» -una docena, en concreto- contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que ve cómo cada vez más naciones apuestan por la solución de los dos Estados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  6. 6 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  7. 7 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Los 11 comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  10. 10 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre

Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre