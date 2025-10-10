Dos detenidos por planear un atentado contra el primer ministro belga

Un amplio dispositivo policial perturbó ayer el día a día de los ciudadanos de Amberes. Dos personas fueron detenidas acusadas de planear un atentado contra ... varios políticos, entre los que se encontraba el primer ministro de Bélgica, el nacionalista flamenco Bart de Wever. La fiscalía federal informó de que al parecer, se trataría de «un ataque de inspiración yihadista».

Los arrestados son dos jóvenes entre 18 y 24 años, que han sido privados de su libertad en calidad de investigados por «intento de asesinato terrorista y participación en actividades de un grupo terrorista». Un tercer sospechoso fue detenido y después puesto en libertad. Durante el registro del domicilio de uno de los arrestados, los agentes federales encontraron «un dispositivo casero», «que guardaba una fuerte similitud con un dispositivo explosivo casero, pero que aún no era operativo». En ese mismo registro también se encontró una bolsa con bolas de acero.

En el domicilio del segundo sospechoso se encontró una impresora 3D, que «se cree que pudo ser utilizada para construir partes del dispositivo» encontrado en el anterior registro. Según informó la fiscalía federal «hay indicios de que pretendían usar un dron para acoplar la carga». Los dos sospechosos se encuentran actualmente en las dependencias policiales de Amberes, donde están siendo interrogados y el juez de instrucción decidirá este viernes si los mantiene en prisión. La fiscal general ha asegurado que este caso «demuestra que todos los servicios de seguridad deben mantenerse alerta ante el riesgo de ataques terroristas».