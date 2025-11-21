Francia baraja implantar una 'mili' voluntaria y remunerada

Cuando Jacques Chirac abolió en 1996 el servicio militar obligatorio en Francia alegó que ya no tenía sentido en el «mundo moderno». No imaginaba que, ... tres décadas después de su decisión, otro inquilino del Elíseo querría recuperarlo y que incluso la inmensa mayoría de la población –un 85% de los galos, según una encuesta de Ipsos-BVA-CESI para el diario 'Le Parisien'– estaría a favor de ello. El proyecto se encuentra sobre la mesa del actual presidente, Emmanuel Macron, que ha trasladado la cuestión a un grupo de expertos para dar forma a la nueva 'mili'. Su propuesta aún no ha trascendido aunque medios franceses avanzaron el viernes sus líneas principales: un sistema voluntario, probablemente remunerado y que contará con hombres y mujeres jóvenes.

El futuro servicio militar francés se parece mucho al modelo elegido por otros países europeos que años atrás habían suspendido asimismo la 'mili'. Es el caso de Bélgica, que hace unos días animaba por carta a quienes cumplen la mayoría de edad en 2026 a pasar por el ejército, o de Alemania, que implantará un modelo con una paga mensual de 2.600 euros a quienes se alisten de forma voluntaria. Esa, la no obligatoriedad, es la principal novedad del plan galo respecto al sistema que eliminó Chirac. El objetivo, según detallan medios como la cadena BMFTV, es formar a unos 10.000 jóvenes anualmente hasta 2030 y llegar a los 50.000 para 2036. El ejército cuenta hoy con alrededor de 205.000 militares en activo.

Tanto Macron como su primer ministro, Sébastien Lecornu, se encuentran alineados en este proyecto. De hecho, el jefe del Gobierno galo ya trabajó en la idea de recuperar el servicio militar en el país durante su etapa como ministro de las Fuerzas Armadas, justo antes de asumir las riendas del Ejecutivo a principios del pasado septiembre. La 'mili' que ahora se plantea duraría unos diez meses en los que los jóvenes reclutas recibirían una retribución económica. La cuantía no está decidida aunque se barajan cifras cercanas a los 1.000 euros mensuales. Los voluntarios tendrían, además, alojamiento y manutención gratis. Y para evitar que la pérdida de casi un año de estudios desanime a alguno, no se descarta una compensación en forma de créditos ECTS.

Mensaje controvertido

La intención del Elíseo es anunciar el nuevo servicio militar en los próximos días, aunque es consciente de que el reciente llamamiento del jefe del ejército, Fabien Mandon, a los franceses para que hagan sacrificios –incluso perder a sus hijos si fuera necesario– ante la amenaza rusa ha revuelto el ambiente. El proyecto divide, además, a la oposición política. La ultraderechista Agrupación Nacional aboga por un modelo voluntario de tres meses que «eventualmente» se transforme en obligatorio. La izquierda, en cambio, responde con un 'no' rotundo a la propuesta y critica la retórica «bélica» de Macron y los suyos. Y la derecha republicana no tiene una posición clara, sobre todo por los costes que supondría la reinstauración del servicio militar, por ejemplo, por la necesidad de instructores y de unas instalaciones adecuadas.

Los jóvenes reclutas tendrían alojamiento y manutención gratis durante los diez meses de formación

El debate atraviesa toda Europa, donde España es uno de los contados países que no ha abierto oficialmente la discusión. Lituania, Letonia, Croacia y Suecia son los últimos Estados en imponer un periodo de formación castrense obligatorio, mientras que, fuera de la UE, el Reino Unido es una de las principales potencias en sopesar la vuelta de la 'mili'. En Chipre, Estonia o Austria nunca ha desaparecido.