El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, este miércoles en la Cámara de los Comunes. AFP

Una filtración empaña la presentación del presupuesto británico y coloca en la diana a la ministra de Economía

La oficina encargada de las Cuentas difundió por error el análisis completo del plan fiscal antes de que Reeves compareciera en el Parlamento

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

La presentación este miércoles del llamado 'Autumn Budget', la actualización anual de otoño en la que el Gobierno del Reino Unido revisa su plan fiscal, ... quedó marcada por un incidente que acentuó la sensación de fragilidad que atraviesa el Gobierno, en uno de sus momentos más bajos desde que el Partido Laborista regresó al poder el año pasado. Y es que antes de que la ministra de Economía, Rachel Reeves, compareciera ante la Cámara de los Comunes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) publicó por error el análisis completo del plan fiscal. El organismo se disculpó por lo que definió como un «error técnico», una explicación que no impidió que la oposición lo calificara de «indignante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  2. 2

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una filtración empaña la presentación del presupuesto británico y coloca en la diana a la ministra de Economía

Una filtración empaña la presentación del presupuesto británico y coloca en la diana a la ministra de Economía