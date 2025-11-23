El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, en una comparecencia. AFP

Andy Burnham, 'el rey del norte' que se perfila como sustituto del 'premier' británico

El alcalde del Gran Manchester vuelve a emerger como la opción favorita para relevar a Starmer por su gran desempeño en su región y la capacidad de atraer a electorados distintos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

Al alcalde laborista Andy Burnham lo llaman desde hace años 'el rey del norte', un apodo que refleja bien la autoridad política que ha construido ... lejos de Westminster. Su trayectoria, su capital territorial en la región del Gran Manchester y su capacidad para conectar con electorados muy distintos lo han convertido de nuevo en el nombre que más suena como eventual sustituto del primer ministro británico, Keir Starmer. Y su silencio calculado ante las preguntas sobre liderazgo, «no sé qué traerá el futuro», solo ha alimentado esa percepción en un momento en el que el laborismo atraviesa su mayor turbulencia desde su llegada al poder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  6. 6

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  7. 7 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  8. 8

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  9. 9 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  10. 10

    Las ovejas gais están de moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andy Burnham, 'el rey del norte' que se perfila como sustituto del 'premier' británico

Andy Burnham, &#039;el rey del norte&#039; que se perfila como sustituto del &#039;premier&#039; británico