El primer ministro Starmer atraviesa su mayor crisis interna. AFP

Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan una posible sucesión en Downing Street

La situación económica del país y las políticas «erráticas» del Gobierno han restado popularidad al primer ministro y han avivado las voces críticas dentro del propio partido

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

El primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al poder el año pasado, una victoria electoral que ... muchos calificaron entonces de histórica. Hoy, esas mismas filas se encuentran sumidas en el desconcierto y la división, con un liderazgo cada vez más cuestionado y una caída de popularidad sin precedentes para un jefe de Gobierno en el Reino Unido. Según el último sondeo de Ipsos, sólo un 13% de la población se declara satisfecha con su gestión, frente a un 79% que expresa descontento, lo que arroja un saldo neto de - 66 puntos, el más bajo en toda la serie histórica de la consultora. Como subrayó su analista Keiran Pedley, «ningún primer ministro ha registrado un nivel de insatisfacción tan alto desde que existen nuestros registros».

