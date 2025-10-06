El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sébastien Lecornu.

Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno

El galo, designado el 10 de septiembre, renuncia ante la amenaza de una moción de censura exitosa y después de que su gabinete no gustara a la derecha republicana, su socio minoritario

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:55

Comenta

Nuevo episodio en el polvorín permanente en que se ha convertido la política en Francia. El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, ha presentado este lunes ... por la mañana su dimisión, que ha sido aceptada por el presidente, Emmanuel Macron. Ha tomado esta decisión menos de un mes después de haber asumido el cargo el 10 de septiembre. Su renuncia llega tras el anuncio de la composición de su gabinete, con 18 ministros, la mayoría heredados del anterior Gobierno, el domingo por la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2 Recuperado el servicio de metro aunque se mantienen los retrasos
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  5. 5 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  6. 6

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  7. 7

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  8. 8 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  9. 9

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  10. 10 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno

Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno