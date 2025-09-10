El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en el centro de la imagen, durante una reunión este miércoles en París. AFP

El nuevo primer ministro de Francia promete «una ruptura» respecto a Bayrou

El joven Sébastien Lecornu defiende que hace falta «ser más serios» a la hora de negociar con las oposiciones durante el acto de toma de posesión

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:09

El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, prometió este miércoles al mediodía «una ruptura» tanto «en el fondo como la forma», durante la ceremonia ... de traspaso de carteras con su predecesor, François Bayrou. «Tenemos que cambiar, ser más creativos, y a veces más técnicos, y más serios en la manera de trabajar con las oposiciones», aseguró en ese acto celebrado en el Palacio de Matignon, en París. Este joven dirigente, de 39 años, se refería a la complejísima negociación en Francia de los presupuestos de 2026, con los que el anterior Gobierno quería reducir el elevado déficit del país (del 5,4% al cierre de este año).

