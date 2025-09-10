Al menos 75 detenidos en las primeras protestas que hoy pretenden paralizar Francia

Al menos 75 personas han sido ya detenidas este miércoles en Francia durante los primeros compases de la protesta ciudadana 'Bloquearlo todo', que busca paralizar ... el país en contra de las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron. Casi todos los arrestos se han producido en el área metropolitana de París, donde grupos de manifestantes se han constituido como piquetes y levantado barricadas en diferentes carreteras.

Pese a que la Policía advirtió anoche de que se esperaba un día «muy turbulento», lo cierto es que el país vecino ha amanecido con la situación «bajo control», pero «muy en evolución», según ha informado la Gendarmería. En total, hay 80.000 policías y gendarmes desplegados en todo el territorio nacional.

En decenas de localidades empiezan a verse concentraciones, aunque no a gran escala. El bloqueo más importante es el de la A-10 en Poitiers, aunque también hay cortes de tráfico en otras diez carreteras. Los manifestantes se están organizando en los accesos a las ciudades y las rotondas para cortar el tráfico. «¡Imbéciles!», les han gritado varios conductores a las personas que intentaban pararles en el centro de Lyon. «¡Tú eres el imbécil, lo has tenido todo!», les replicaban. Algunos afectados comentaban a los medios que a los manifestantes tampoco parecía haberles faltado nunca de nada y atribuyeron las protestas a una acción contra el Gobierno más que «a la lucha de clases». Muchas de las convocatorias se desarrollan, de hecho, al grito de «¡Macron, dimisión!».

Ampliar Los manifestantes cortan una avenida en París. Reuters

En Caen, Burdeos o Rennes se han registrado incidentes por el incendio de barricadas o el asalto a estaciones del tranvía y del tren, regadas con el contenido de los cubos de basura. En Occitania se han registrado dos sabotajes contra los cables de líneas ferroviarias, aunque las compañías afirman que el tráfico se ajusta a lo previsto en una jornada de huelga. Los «actos maliciosos» están causando interrupciones en dos líneas: entre Burdeos y Toulouse y la ruta Saint-Cyprien-Colomiers.

Primeras cargas

Las fuerzas de seguridad han realizado las primeras cargas con material antidisturbios y gases lacrimógenos. Uno de los enfrentamientos ha tenido lugar cerca de la estación de Marsella, donde los agentes han dispersado con gases a unos 400 jóvenes, la mayoría de ellos «encapuchados y vestidos de negro». Pero mientras en algunos lugares, sobre todo París y su entorno, se registran alborotos, en otros las manifestaciones discurren pacíficamente, con marchas a pie e incluso en bicicleta.

Ampliar Bloqueado el viaducto de Rennes. AFP

El movimiento 'Bloquearlo todo' recibe de esta forma a Sébastien Lecornu, nombrado primer ministro de Francia este lunes por la tarde en sustitución de François Bayrou apenas cuatro horas antes de que éste presentase la carta de dimisión ante Emmanuel Macron. El presidente tenía auténtica urgencia en colocar a un nuevo jefe de Gobierno para evitar un «vacío gubernamental» en la jornada de hoy y Lecornu parece estar cumpliendo con creces. Desde primerísima hora de la mañana viene siendo informado del desarrollo de las protestas.

El origen de este intento de paralizar la vida de Francia procede de una iniciativa surgida en mayo del colectivo euroescéptico y anti-élites 'Los Esenciales'. Dos meses más tarde, Bayrou presentó en el Parlamento su plan de fuertes recortes económicos y la propuesta de movilización creció sin límites, alimentada por las redes sociales, asambleas ciudadanas y diferentes grupos que han querido reproducir la conocida revuelta de los 'chalecos amarillos' de 2018. Algunos líderes de aquellas protestas tumultuosas y multitudinarias han formado parte, de hecho, de las nuevas convocatorias.