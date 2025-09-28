¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

La Comisión Europea abraza la propuesta de los países bálticos de crear un 'muro antidrones' para blindar la frontera oriental de la UE, después de ... que varios Estados miembros hayan sufrido en las últimas semanas violaciones de su espacio aéreo y actividades sospechosas con estos aparatos no tripulados por medio. El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, se reunió el viernes con ministros de los países que limitan con Rusia y Bielorrusia para abordar una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas ante la creciente amenaza que representa Moscú.

«Las repetidas violaciones de nuestro espacio aéreo son inaceptables. El mensaje es claro: Rusia está poniendo a prueba a la UE y a la OTAN. Y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata», defendió Kubilius, quien considera que «la vigilancia del flanco oriental, con el 'muro antidrones' como elemento central, servirá a toda Europa». Una idea que compartió con los participantes en la reunión, a la que asistieron por videollamada los titulares de Defensa de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca, así como la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. El titular de Ucrania, Denys Shmyhal, que no estuvo en el encuentro, compartió la valiosa experiencia de su país en la lucha antidrones desde la invasión rusa en febrero de 2022.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, pidió a los países del Sur, incluida España, que compartan la carga financiera de crear «el 'muro de drones'» para proteger a los miembros orientales del bloque. «Esta es la frontera de Europa. Aquí estamos defendiendo Europa. Llevamos veinte años mostrando solidaridad económica con el sur de Europa. Ahora esperamos solidaridad en materia de seguridad», declaró tras la reunión.

Giro de Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó precisamente este mes a los Estados miembros a construir el 'muro antidrones' que pedían los países bálticos tras la violación del espacio aéreo polaco por aparatos no tripulados rusos. «El flanco oriental de Europa protege a toda Europa. Desde el mar Báltico hasta el mar Negro», recordó el 10 de septiembre en su discurso sobre el estado de la Unión. Curiosamente, a Lituania y Estonia les fue denegado el pasado marzo la financiación de la UE para este proyecto destinado a proteger mejor sus fronteras.

«La clave ahora es si la UE puede convertir este impulso político en un marco coherente que complemente de forma útil las inversiones nacionales y la propia operación 'Centinela Oriental' de la OTAN». Arthur de Liedekerke Miembro del Programa Transatlántico de Defensa y Seguridad del 'think tank' Centro de Análisis de Política Europea

Ahora, Bruselas considera «una prioridad inmediata el 'muro antidrones' con capacidades avanzadas de detección, seguimiento e interceptación», como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la vigilancia y la defensa a lo largo de las fronteras orientales de la UE con Rusia y Bielorrusia. Los incidentes son cada vez más frecuentes en ese flanco. Hace algo más de dos semanas hasta 19 aparatos no tripulados de origen ruso violaran el espacio aéreo polaco. Unos días después sufrió otra intrusión Rumanía. Estonia informó la semana pasada de que cazas de Moscú estuvieron durante 12 minutos en su espacio aéreo. Y varias incursiones de drones obligaron a cerrar temporalmente esta semana los aeropuertos de Copenhague y Oslo.

Las recientes intrusiones «fueron sin duda una llamada de atención, que puso de manifiesto la vulnerabilidad del flanco oriental de Europa», explica a este medio Arthur de Liedekerke, miembro del Programa Transatlántico de Defensa y Seguridad del 'think tank' Centro de Análisis de Política Europea (CEPA). El apoyo de Bruselas al «muro antidrones» refleja, de hecho, «la urgente necesidad de reforzar las capacidades tras las repetidas violaciones del espacio aéreo», añade el experto, quien considera que «la clave ahora es si la Unión Europea puede convertir este impulso político en un marco coherente que complemente de forma útil las inversiones nacionales y la propia operación 'Centinela Oriental' de la OTAN».

No es un muro físico

Los países bálticos llevan desde 2023 promoviendo la idea de crear este sistema de defensa y al proyecto se sumaron el año pasado Polonia, Noruega y Finlandia, muy conscientes de la amenaza rusa. Pero cuando se habla de un' muro antidrones', los expertos no se refieren a una pared física. «El concepto prevé esencialmente una arquitectura de defensa de múltiples capas que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros por el flanco oriental de Europa, diseñada para permitir a los Estados de primera línea detectar, rastrear y neutralizar las amenazas de los drones», cuenta De Liedekerke.

1/5

Today I chaired a VTC w Defence Ministers from 🇪🇺 Frontline countries 🇫🇮🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇧🇬, joined by HRVP @kajakallas, 🇩🇰 Presidency. 🇺🇦shared with us their invaluable experience how to implement #EasternFlankWatch, our flagship defence initiative.🇸🇰🇭🇺also joined our discussions. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 26, 2025

Además de plataformas antidrones móviles y fijas, el 'muro' requerirá, según este experto, «la integración de UAV interceptores (drones interceptores), sistemas de vigilancia avanzados y redes de sensores (acústicos, electroópticos, etcétera)». «Igualmente importante será la mejora de los mecanismos de intercambio de información en tiempo real entre los países socios, así como la posible incorporación de capacidades ISR (Inteligencia, vigilancia y reconocimiento) basadas en el espacio», advierte.

Los últimos incidentes han puesto de manifiesto lo mal preparada que está la Unión Europea y la OTAN para hacer frente a los drones rusos de bajo coste. Muchos se preguntan si para neutralizar estos aparatos es necesario recurrir a caros aviones AWACS y cazas F-35, en vez de utilizar otros sistemas antidrones más baratos e igualmente eficaces. En este campo, los países de flanco oriental de Europa tienen mucho que aprender de Ucrania, uno de los países líderes en esta tecnología por la experiencia derivada de los recurrentes ataques de Moscú a los que se ven sometidos.