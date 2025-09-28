El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Servicios militares y de emergencia intervienen tras la violación del espacio aéreo polaco. EFE

¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

El interés de Bruselas por el proyecto se ha disparado tras la cadena de incidentes con aparatos no tripulados en Escandinavia y los países bálticos que evidencia la creciente amenaza rusa

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:34

La Comisión Europea abraza la propuesta de los países bálticos de crear un 'muro antidrones' para blindar la frontera oriental de la UE, después de ... que varios Estados miembros hayan sufrido en las últimas semanas violaciones de su espacio aéreo y actividades sospechosas con estos aparatos no tripulados por medio. El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, se reunió el viernes con ministros de los países que limitan con Rusia y Bielorrusia para abordar una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas ante la creciente amenaza que representa Moscú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  2. 2 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  3. 3 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  5. 5

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  6. 6

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  7. 7

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  8. 8

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  9. 9

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  10. 10 Un conductor atropella a una mujer de 92 años en Txurdinaga y da positivo en alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

¿En qué consiste el &#039;muro antidrones&#039; que quiere levantar Europa?