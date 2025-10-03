El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestantes propalestinos se manifiestan en el centro de Roma este viernes. Reuters

Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla

Pese a que habían sido declarados ilegales, los paros bloquean los transportes públicos, los puertos y otros sectores, con manifestaciones multitudinarias por todo el país

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:34

El Gobierno de Giorgia Meloni está viviendo sus días más difíciles desde que llegó al poder hace ya casi tres años. El bloqueo a la ... Global Sumud Flotilla el pasado miércoles, en la que viajaban más de 40 italianos a bordo, entre ellos varios parlamentarios, y la negativa del Ejecutivo de Roma a reconocer el Estado palestino y a utilizar un tono más duro con Israel ha provocado una ola de indignación social que ha alcanzado su punto álgido este viernes con la jornada de huelga convocada por el principal sindicato del país, la Cgil, junto a otras centrales menores de trabajadores. Además de paros en la educación, los transportes públicos, los puertos y otros sectores, la jornada está marcada por las manifestaciones convocadas en un centenar de ciudades por todo el país.

