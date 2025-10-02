El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestantes protestan en Roma por el asalto israelí a la flotilla y la postura de Giorgia Meloni. AFP

El bloqueo a la Flotilla provoca una maratón de manifestaciones en Italia

El principal sindicato del país convoca este viernes una huelga muy criticada por Meloni, quien asegura que «el fin de semana largo y la revolución no casan bien»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:07

Italia vive estos días un clima de agitación social que no se veía en el país en los casi tres años que lleva en el ... poder el Gobierno conservador liderado por Giorgia Meloni. Los ataques con drones sufridos por la Global Sumud Flotilla primero y, finalmente, su bloqueo por parte del Ejército israelí en la noche de este miércoles han provocado una multiplicación de manifestaciones. Tras las marchas que recorrieron anoche las calles de Roma y de otras ciudades del país al conocerse la intervención de los militares hebreos a las embarcaciones de la Flotilla, este jueves hay convocadas nuevas protestas tanto en la capital como en otras urbes, así como paros en el sector ferroviario. En Bolonia se registraron durante la mañana incidentes en los alrededores de la estación de tren, al enfrentarse algunos manifestantes con agentes de Policía, mientras que en Turín varias decenas de militantes consiguieron acceder al aeropuerto, por lo que hay riesgo de que se produzcan retrasos o cancelaciones en algunos vuelos.

