El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Abordaje de soldados de Israel al barco 'Florida', que forma parte de la Flotilla humanitaria. Reuters

Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla

Quienes acepten su expulsión volarán a sus lugares de origen y los que se nieguen irán a prisión a la espera de juicio

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Israel no permitió a la Flotilla llegar a la costa de Gaza y entregar la ayuda humanitaria, pero su mensaje caló y las protestas y ... muestras de solidaridad prendieron en ciudades de todo el mundo tras conocerse su captura. Desde que zarpó de Barcelona el 1 de septiembre, Israel comenzó a preparar el dispositivo para bloquear el acceso de más de 40 barcos y 500 activistas y, llegado el momento, lo puso en marcha, en pleno Yom Kippur, la fiesta más sagrada para los judíos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Sancet será baja contra el Mallorca por un problema muscular
  3. 3

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  4. 4 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  9. 9

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  10. 10

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla

Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla