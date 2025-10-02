Zaher Birawi, el activista palestino-británico señalado por Israel como enlace de Hamás

Zaher Khaled Hassan Birawi, nacido a inicios de los años 60 en Cisjordania, lleva más de tres décadas viviendo en Londres, donde se ha convertido ... en una de las figuras más influyentes y a la vez más polémicas del activismo propalestino en Europa. Periodista en Al-Hiwar TV, canal árabe con sede en la capital británica y presidente del EuroPal Forum, Birawi es también uno de los miembros fundadores de la Coalición de la Flotilla de la Libertad y responsable de la sección británica de la Palestinian Conference for Palestinians Abroad (Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, PCPA por sus siglas en inglés). En la década de 2000, Birawi colaboró con el político británico George Galloway, que fue diputado laborista, siendo portavoz de la organización Viva Palestina, impulsada por este último para enviar convoyes humanitarios a Gaza.

Su nombre ha vuelto estos días al primer plano mediático, tras la interceptación por parte de Israel de la Flotilla humanitaria que iba hacia Gaza, y después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicara documentos que, asegura, demuestran «un vínculo directo entre la flotilla y Hamás».

Los documentos, según el Ministerio, incluyen una carta de 2021 firmada por Ismail Haniyeh, entonces jefe político de Hamás, en la que instaba al presidente del PCPA a mantener la unidad, y una lista de miembros de esa organización que, de acuerdo con Tel Aviv, incluiría a «operativos de Hamás de alto rango». En esa enumeración aparece Zaher Birawi, junto a otros activistas que viven en Europa. Israel considera que el PCPA, fundado en 2018, funciona como una suerte de brazo exterior de Hamás, «operando de facto como embajadas» del movimiento islamista, y lo designó grupo terrorista en 2021.

Birawi rechaza categóricamente esa caracterización. Desde su perspectiva, el PCPA y la Flotilla de la Libertad son iniciativas civiles y humanitarias, destinadas a denunciar el bloqueo sobre la Franja y a abrir un corredor marítimo para ayuda. Otros portavoces de la flotilla Global Sumud, han insistido en que las acusaciones de Israel son propaganda y en que los documentos no prueban ni la financiación ni el control de Hamás sobre la flotilla, y reclaman que cualquier material sea puesto a disposición de organismos independientes para su análisis.

Su biografía ilustra ese cruce constante entre activismo político, acusaciones de terrorismo y defensa en los tribunales. En 2013, Israel lo nombró formalmente «operativo de Hamás en Europa». Desde entonces, su nombre ha circulado en informes de inteligencia israelíes y en el debate político británico. En octubre de 2023, el diputado laborista Christian Wakeford lo citó en la Cámara de los Comunes, amparado en el privilegio parlamentario, como un «militante de Hamás residente en Barnet». Argumentó que era un riesgo para la seguridad nacional permitir que supuestos miembros de la organización vivieran en el Reino Unido, y mencionó su papel como fideicomisario de la organización Education Aid for Palestinians y su participación en un evento titulado «Understanding Hamás» en 2019.

No obstante, Birawi subraya que nunca ha sido procesado ni condenado por ningún tribunal. Su defensa se vio reforzada en 2021, cuando alcanzó un acuerdo con Refinitiv, la compañía propietaria de la base de datos financiera World-Check, que había incluido su nombre en categorías de riesgo terrorista. Según explicó entonces, la resolución se basó en que «nunca ha habido sentencia legal contra mí en ningún estado del mundo» y denunció que el error se debía a información procedente de «listas elaboradas por Israel y webs poco fiables movidas por intereses políticos». También demandó a NatWest tras el cierre de su cuenta bancaria por ese mismo perfil de riesgo.

En el ámbito político británico, además de su relación con Galloway, su figura aparece en fotografías con Jeremy Corbyn, con quien se reunió en 2015, pocos meses antes de que este asumiera el liderazgo del Partido Laborista. Birawi ha estado presente en manifestaciones en Londres contra la guerra en Gaza y entregó una carta al Gobierno británico en la que acusaba a Israel de «genocidio» y pedía al Reino Unido acciones concretas para detener lo que describía como «limpieza étnica».

Israel sostiene que esas actividades forman parte de una estrategia de propaganda de Hamás, cuyo objetivo sería ganar apoyo internacional a través de flotillas, conferencias y campañas mediáticas, pero sus defensores, en cambio, lo describen como un activista comprometido con métodos pacíficos, que ha dedicado su vida a denunciar la situación de los palestinos. El perfil de Zaher Birawi se mueve, por tanto, en una zona ambigua: para las autoridades israelíes, es un operador clave de Hamás en el exterior; para sus seguidores, un activista que actúa con legitimidad política y civil.