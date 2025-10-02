El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla

El presidente español reitera que la flotilla «no supone ninguna amenaza para Israel». Irlanda, Noruega y Polonia también piden «cautela» al Estado hebreo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Copenhage

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:27

Comenta

Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitaran pronunciarse sobre la ... intercepción de la flotilla humanitaria a Gaza por las fuerzas israelíes, varios líderes europeos se han pronunciado sobre esta cuestión este jueves, a su llegada al encuentro de la Comunidad Política Europea. «La flotilla no representa ninguna amenaza para el Gobierno israelí y espero que las fuerzas israelíes tampoco lo sean para ellos. Lo que están haciendo es suplantar algo que está impidiendo Israel y es que la UNRWA y la ayuda humanitaria entren en Gaza», ha destacado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  8. 8

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla

Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla