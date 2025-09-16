El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente polaco, Karol Nawrocki, este martes en Berlín. AFP

Alemania rechaza indemnizar a Polonia por la Segunda Guerra Mundial

Las autoridades de Varsovia le exigen a Berlín una compensacion por valor de 1,3 billones de euros por los daños causados por el nazismo

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:50

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, y canciller federal, Friedrich Merz, rechazaron este martes de plano la reclamación de 1,3 billones de euros ... en concepto de reparaciones por los daños sufridos por Polonia a manos del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial que planteó en Berlín el jefe del Estado polaco, Karol Nawrocki, durante una visita oficial a su país vecino tras su elección como máximo mandatario.

