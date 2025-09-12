El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Imágenes del presunto asesino de Kirk difundidas por el FBI.

Trump asegura que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk está detenido

El arrestado es un joven de 22 años y vecino de Utah, donde ocurrió el crimen, según avanzan medios estadounidenses

María Rego

María Rego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:03

Se acabó la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este viernes que el sospechoso de matar ... al activista conservador de un tiro en el cuello durante una charla en una universidad de Utah ha sido arrestado tras dos días fugados. «Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia», ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista en Fox News, cadena afín al magnate, donde ha destacado el «gran trabajo» desarrollado por administraciones y agentes para dar con el atacante. Medios estadounidenses avanzan que se trata de un joven de 22 años y vecino de Utah al que identifican como Tyler Robinson.

