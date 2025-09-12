El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos

El Congreso presenta una iniciativa de ley para velar a Charlie Kirk en la rotonda del Capitolio

Mercedes Gallego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:29

Toda la fuerza del aparato federal, estatal y municipal desplegada en la ciudad de Orem (Utah) no había servido anoche para encontrar al sospechoso de ... asesinar a Charlie Kirk, el fundador de la organización juvenil Turning Point que ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones. Por eso el FBI, después de detener erróneamente a dos personas, distribuyó en la noche del jueves fotografías mejoradas del chico de pantalón vaquero y sudadera negra que se cree autor del disparo mortal, así como dos vídeos en los que se le ve huyendo por el tejado de la Universidad del Valle de Utah, con la esperanza de que los ciudadanos le ayuden a identificarlo.

