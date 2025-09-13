El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Erika Kirk habló el viernes por la noche por primera vez sobre el asesinato de su esposo. EFE

La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»

Erika agradece el «apoyo» de Donald Trump y advierte de que su «llanto resonará como un grito de guerra» durante su primera intervención tras el asesinato del activista conservador

María Rego

María Rego

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:25

Muchas personas se han pronunciado en los últimos días sobre la muerte de Charlie Kirk, pero hasta el viernes por la noche, con el presunto asesino ya detenido ... , no se había escuchado la voz de su esposa, Erika. «No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen ni idea», proclamó, entre lágrimas, desde el canal de streaming de Turning Point USA, la organización del fallecido que promueve ideas conservadoras entre los jóvenes. «No tienen idea del fuego que han encendido en esta mujer», insistió la emprendedora, con la que el líder trumpista tuvo dos hijos, cuyos nombres y rostros nunca han difundido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  4. 4 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  5. 5

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  6. 6

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  7. 7

    Un caso de tuberculosis en la UPV/EHU obliga a hacer pruebas a 70 alumnos y profesores
  8. 8

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  9. 9

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  10. 10

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»

La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»