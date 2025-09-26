El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados
Donald Trump, este viernes, en la Casa Blanca. EFE

Trump anuncia un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos ha señalado que el pacto implicaría la entrega de los rehenes que quedan en manos de Hamás

María Rego

María Rego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:46

Apenas unos minutos después de que este viernes Benjamín Netanyahu finalizara su intervención ante la Asamblea General de la ONU, donde ha defendido su ofensiva ... sobre Gaza ante una sala medio vacía, su principal aliado, Donald Trump, ha asegurado contar con un pacto que pondría fin a esta guerra. «Creo que tenemos un acuerdo», ha dicho el presidente de Estados Unidos a los periodistas en la Casa Blanca. El trato, ha comentado, permitiría «recuperar a los rehenes» que continúan en manos de Hamás y acabar con un conflicto que se acerca ya a los dos años.

