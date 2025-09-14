El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar

Tyler Robinson, el joven de 22 años arrestado el viernes por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, no está cooperando con las autoridades. Por ... ahora, no ha confesado ser el autor del crimen. Los investigadores tratan de averiguar el motivo por el que disparó contra el conocido líder trumpista a través de los testimonios de amigos y familiares. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que el detenido vivía con su actual pareja, «un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer». El fallecido, en sintonía con su amigo Donald Trump, era muy crítico con los derechos de las personas transgénero.

Cox, en cualquier caso, pidió prudencia. Cuando se le preguntó en el programa 'State of the Union' de la CNN si la identidad de género del compañero de Robinson era relevante para la investigación, respondió: «Eso es lo que estamos tratando de averiguar ahora mismo... Es fácil sacar conclusiones precipitadas. Quiero ser cauteloso. Tenemos los casquillos y otras pruebas forenses, y estamos tratando de reconstruir todo».

El gobernador de Utah desveló que la pareja de Robinson «no tenía ni idea» de lo que estaba planeando el supuesto asesino. «Además, ha colaborado con los investigadores de una forma increíble», añadió. Aportó mensajes privados incriminatorios que llevaron al arresto del supuesto francotirador. Pese a la calma que reclamó Cox, republicano, numerosos activistas de extrema derecha cargaron de inmediato contra los transexuales. Laura Loomer, activista muy cercana a Trump, pidió que el «movimiento transgénero sea calificado como terrorista».

Aficionado a los videojuegos

Los investigadores encontraron mensajes grabados en cuatro casquillos de bala, con referencias a memes y chistes de videojuegos. En una de las inscripciones se leía '¡Oye, fascista! ¡Atrapado!'. Estas palabras iban seguidas de una combinación de flechas direccionales, una aparente referencia a una secuencia de pulsaciones de botones que desata una bomba en un popular videojuego. Otro casquillo, según la declaración jurada, decía: «Si lees esto, eres gay, jajaja».

Trump asistirá al funeral de Kirk, que se celebrará el domingo 21 en un estadio con capacidad para 60.000 personas

El gobernador de Utah afirmó que Robinson tiene una «ideología izquierdista». Le definió como un «joven muy normal» que, al parecer, se «radicalizó» después de abandonar la universidad y regresar a su ciudad natal en el sur de Utah. También recalcó que dedicaba mucho tiempo a los videojuegos y a foros en redes sociales que calificó como la «internet profunda y oscura».

La residencia de Robinson y su pareja está en un complejo de apartamentos donde la mayoría de los inquilinos son estudiantes universitarios y familias jóvenes. Los vecinos aseguran que mantenían un perfil bajo y rara vez se les veía al aire libre. Sólo se les oía a través de la pared jugando a lo que parecían videojuegos.

Será acusado el martes

Robinson, que permanece detenido en Utah, será acusado formalmente el martes. Aún se desconoce el motivo por el que escaló hasta una azotea en la Universidad del Valle de Utah y disparó a Kirk en el cuello desde unos 180 metros. La víctima, fiel aliado de Trump y cofundador del grupo estudiantil ultraconservador Turning Point USA, había acudido al campus para dar una charla a la que asistieron 3.000 personas. Su asesinato ha reavivado la ola de violencia política en Estados Unidos y refleja la fractura cada vez más profunda en el país.

La conmoción por la muerte de Kirk marcará la actualidad en EE UU en los próximos días. El activista será despedido en un funeral multitudinario el próximo 21 de septiembre en el State Farm Stadium, en Arizona. Es un recinto con capacidad para más de 60.000 personas y entre los asistentes estará el inquilino de la Casa Blanca, que ha prometido conceder la Medalla Presidencial de la Libertad al fallecido. «Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré», anunció.

Este estadio tiene un valor simbólico para el movimiento creado por Kirk, ya que allí se ubica la sede central de Turning Point USA. El traslado del cuerpo desde Utah se realizó en un avión presidencial, el Air Force Two, y la operación fue supervisada por el vicepresidente JD Vance. El joven político asesinado era un referente para los republicanos.